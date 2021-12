Complimenti Sauro, questo riconoscimento te lo meriti tutto. Come medico, come uomo, come persona appassionata del proprio lavoro e costantemente impegnata nel prendersi cura degli altri.

Il primario di malattie infettive dell’ospedale San Luca, Sauro Luchi, ha ricevuto l’onorificenza al Merito della Repubblica italiana per il lavoro che ha svolto nella fase più critica e più dura dell’emergenza Covid per assistere i pazienti e per contenere il contagio del personale sanitario.

Non si contano le telefonate che abbiamo avuto in quei primi mesi di emergenza Covid, quando tutto era incerto e sospeso: per me, per l’amministrazione comunale, per i volontari di Protezione Civile e per ogni singolo cittadino, caro Sauro, sei stato e sei molto più di un medico. Sei un punto di riferimento prezioso che rende più ricca e più umana la nostra Lucca.