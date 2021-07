Il presidente Giani al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori Mps

“La Regione apprezza e sostiene le legittime istanze dei lavoratori a difesa dell’occupazione e del futuro di uno dei primi gruppi bancari del Paese”. Così il presidente della Regione Eugenio Giani sulla vicenda Monte dei Paschi di Siena.

“Grazie alla Fondazione MPS – prosegue Giani – il bilancio del Monte dei Paschi ha oggi 3,8 miliardi di problemi in meno. Per noi questo contributo determinante della Fondazione va speso tutto a difesa dei posti di lavoro e della permanenza della banca sul territorio. La prova di responsabilità della Fondazione MPS nel cancellare il contenzioso legale con MPS deve valere innanzitutto come una garanzia primaria per i 22.000 dipendenti della banca”.

“In Toscana – conclude – continueremo perciò a lavorare senza risparmio, ancora più uniti, istituzioni e sindacati, con l’unico obiettivo di tutelare il futuro del Monte e il rapporto indissolubile con il suo territorio.

Siamo convinti che questo scenario più favorevole agevoli anche l’impegno del Governo e del MEF a salvaguardare MPS da ogni ipotesi di smembramento del suo patrimonio pubblico. La banca va difesa nella sua interezza. Negli ultimi 2 anni gli scenari sono stati stravolti e oggi vanno concordati con l’Europa tempi ragionevoli per l’uscita dello Stato, contrastando operazioni di mercato che cancellerebbero una storia e un radicamento storico insostituibile per l’economia toscana. Merita sostegno e apprezzamento ogni iniziativa che va in questa direzione, come il presidio promosso lunedì prossimo dai sindacati di fronte al MEF”.