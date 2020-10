• mantenimento dell’attività sanitaria ordinaria per le patologie che non hanno a che fare col covid

• 1500 ulteriori postazioni di albergo sanitario per isolare le persone positive che non necessitano di cure particolari

• costituzione di una centrale di tracciamento (per risalire ai contatti dei positivi) in ciascuna delle Asl con reclutamento straordinario di personale.

RAPPORTO CON I COMUNI

• nel caso in cui ci siano amministrazioni che, ai sensi del DPCM in vigore, vogliano emanare ordinanze restrittive per particolari aree, la Regione fornirà il monitoraggio e il supporto in termini di numeri e di diffusione del contagio per poterle attuare.

• contrasto assoluto a ogni forma di assembramento e impegno insieme alle forze dell’ordine perché possa essere garantito il trasporto pubblico nel rispetto delle regole e delle limitazioni previste.