IL PRESIDENTE DELLA TOSCANA GIANI : “Se la curva dei contagi cala tra 10 giorni rivedremo l’orario dei ristoranti”

Per governatore c’è un punto del provvedimento del governo che apre ad una ordinanza: “Ma dobbiamo aspettare almeno 10 giorni”

Rivedere in Toscana l’orario di chiusura dei ristoranti? Sì, è possibile. Lo spiega Eugenio Giani, presidente della Regione.

“Se tutti insieme ci adoperiamo per abbassare la curva epidemiologica” nel Dpcm ci sono “le condizioni perché si possa fra una decina di giorni riprendere in considerazione le caratteristiche del provvedimento” per quanto riguarda la ristorazione, con una “maggior apertura” rispetto al limite delle 18.