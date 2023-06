Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito a Francesco Bovenzi l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana

Lucca, 2 giugno 2023 – Nel giorno della festa della Repubblica Italiana con una solenne cerimonia nella prestigiosa sala Ademollo di Palazzo Ducale a Lucca – alla presenza di autorità civili, militari, cittadini, parenti e amici – il prefetto Francesco Esposito ha nominato Francesco Maria Bovenzi, direttore della Cardiologia dell’ospedale “San Luca” di Lucca, Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, una delle più antiche onorificenze dello Stato. Si tratta di uno straordinario riconoscimento che è stato conferito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al cardiologo lucchese Bovenzi per la sua lunga e brillante carriera umana e professionale vissuta in ospedale e tra la gente a difesa dei più significativi valori impressi nella Carta Costituzionale: solidarietà, umanità, rispetto della dignità umana, amore per la vita, uguaglianza, lavoro e libertà.

“Sono infinitamente grato al presidente della Repubblica on. Sergio Mattarella, al Prefetto di Lucca dottor Francesco Esposito, alle autorità civili, alla famiglia, all’Azienda USL Toscana nord ovest, ai colleghi, ai tanti amici – evidenzia Francesco Bovenzi – che hanno creduto nel mio impegno civile e professionale sostenendo la concessione di questa importante benemerenza che onorerò con umiltà e responsabilità. Molto emozionato, la dedico ai tantissimi pazienti aiutati nella mia appassionata vita professionale, ai miei maestri e a mio padre Michele che nei pochi anni di vita trascorsi insieme mi ha educato al rispetto dei valori e dei principi fondanti su cui si ispira questa esclusiva onorificenza. Fin da bambino in famiglia mio padre ha trasmesso l’importanza dell’amore incondizionato per l’essere umano, una scelta esistenziale che corre parallela alla professione del medico da vivere anche come una missione per spezzare l’indissolubile binomio tra la vita e la sofferenza, la salute e la malattia. Ovunque e quotidianamente seguo le sue tracce tessendo l’edificante memoria di storico medico condotto. Oggi, questa preziosa benemerenza è un ulteriore stimolo che mi incoraggia nel cammino di speranza e di umanità. Continuerò a percorrere questa strada con profonda dedizione e altruismo finché il mio cuore sarà capace di donare”.

Francesco Maria Bovenzi è il direttore della Cardiologia ed Emodinamica dell’ospedale “San Luca” di Lucca. È nato a Ostuni (Brindisi), vive a Lucca. È sposato con Maria Pia Putignano, ha due figli Michele e Roberta, è nonno di Chiara. Specialista in Cardiologia e in Medicina Interna. Nel 1983-1984 è stato ufficiale medico nell’esercito. Nel 1988 ha svolto uno stage di perfezionamento professionale lavorando nel laboratorio di emodinamica “Institut Méditerranéen de Cardiologie” di Marsiglia e nel 1997 ha frequentato la “Division of Cardiology, Northwestern University Medical School” di Chicago. Ha incarichi d’insegnamento alla facoltà di Medicina e Chirurgia e alla scuola di specializzazione di malattie cardiovascolari dell’università degli studi di Pisa. Nel biennio 2012-2014 è eletto presidente nazionale dell’associazione dei cardiologi ospedalieri (ANMCO). È autore di oltre cento pubblicazioni su prestigiose riviste scientifiche internazionali. È fellow dell’ANMCO, della società italiana cardiologia invasiva e dell’American College of Cardiology. Nel biennio 2010-2012 è stato consigliere delegato per la ricerca della fondazione Per il tuo cuore, responsabile del progetto nazionale “cardiologie aperte”. Nel 2011 è stato nominato segretario nazionale della Federazione Italiana di Cardiologia. Colto e illuminato relatore, ha partecipato a centinaia di congressi scientifici nazionali e internazionali. Ha ideato e annualmente organizza CardioLucca, evento formativo cardiologico lucchese molto apprezzato non solo in Italia. Con letture dedicate divulga nelle scuole superiori l’importanza di emulare l’amore ippocratico per la professione medica e per l’essere umano. Ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti scientifici e meriti nella ricerca clinica: borsa di studio “Gissi” per la cura dell’infarto miocardico, medaglia d’oro “Luigi Colonna” per la vocazione nella professione medica, premio alla carriera “Pagine di vita” per la serietà e competenza in un percorso professionale mai privo di umanità nel cercare di riannodare il filo della vita, premio “Amici di Pinocchio” per l’originale interpretazione letteraria del mal di cuore di Pinocchio, premio “Ignazio Ciaia” della fondazione nuove proposte, conferito con l’alto patronato della Presidenza della Repubblica, per il percorso umano e professionale in campo biomedico. Dal 2019 è socio della fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Ha curato un capitolo del libro “Medici Illustri”, Editore Grifo, Lecce. Nel catalogo Fazzi editore sono presenti le sue prefazioni a saggi e raccolte di liriche: Il cuore ha bisogno di poesia, La salute è servita nel cuore della cucina lucchese, Le parole dei pensieri: un esercizio di ragione e cuore. Ha pubblicato libri di successo come Gigi sei un Angelo, Solo con il battito del cuore, La strada del coraggio, parabola di un virus. Quest’ultimo ha riscosso un grande successo editoriale: i proventi della vendita sono stati devoluti in beneficienza; il libro, che ha ricevuto il plauso del Presidente della Repubblica e del Santo Padre, racconta il singolare viaggio da protagonista nel dramma umano, sociale e scientifico della recente emergenza pandemica.

