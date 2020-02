Il presidente della conferenza dei sindaci della Valdinievole Riccardo Franchi convoca una riunione urgente sul sospetto caso di coronavirus

Alla luce delle notizie che sono state diffuse in mattinata, sulla situazione di un sospetto caso di coronavirus di una persona residente a Pescia che nei giorni scorsi è tornato da Codogno, il presidente della Conferenza dei Sindaci della Asl della Valdinievole, Riccardo Franchi, ha convocato una riunione urgente per oggi, martedi 25 febbraio 2020, alle ore 16, presso la sede municipale di Pescia ( Palazzo del Vicario, piazza Mazzini, 1), per un confronto fra tutti i sindaci che fanno parte di questo organo istituzionale che si occupa di temi sanitari.

I sindaci si ritroveranno alle ore 15, sempre nel Palazzo del Vicario, nella sala consigliare, per partecipare, in streaming, alla conferenza convocata a sua volta dal governatore della Toscana Enrico Rossi che esporrà le linee di comportamento da tenere in ambito regionale su questo tema.