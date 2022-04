Il Presidente Andrea Tagliasacchi all’evento di Anci Toscana a San Romano in Garfagnana

Il Presidente Andrea Tagliasacchi all’evento di Anci Toscana a San Romano in Garfagnana per fare il punto su un comparto fondamentale per l’agricoltura della regione, la produzione cerealicola, un’occasione per analizzandone i punti di forza e i limiti, le specificità territoriali e la possibilità di sviluppi futuri, attraverso il confronto tra amministratori, esperti, tecnici e associazioni di categoria.