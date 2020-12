Il presepe vivente al tempo del covid

BARGA – In una serata caratterizzata da una pioggia che ha accompagnato l’intero percorso, la sacra famiglia, dopo aver girato in silenzio e in un’ atmosfera surreale Barga Giardino e il centro storico, è arrivata infine alDuomo dove simbolicamente si è svolta la scena della natività.

Ecco il Presepe Vivente diverso a Barga nell’anno in cui si sarebbe celebrato il quarantesimo della manifestazione. L’emergenza sanitaria in atto e le restrizioni necessarie hanno fatto decidere per il rinvio della manifestazione vera e propria, con l’organizzazione di un evento simbolico che ha portato la sacra famiglia a visitare le principali chiese barghigiane ed i loro presepi, prima di salire in Duomo. Il tutto senza pubblico, senza i figuranti che ogni anno danno vita al grande presepe vivente di Barga vecchia con i suoi antichi mestieri.