‘IL PRESENTE TOCCA A NOI’: MARTEDI’ 18 OTTOBRE INCONTRO SUI DIRITTI CIVILI E SOCIALI AD ARTEMISIA

Il tema dei diritti civili e sociali dei giovani sarà al centro di un incontro intitolato ‘Il presente Tocca a noi” in programma martedì 18 Ottobre alle ore 21.00 al Polo culturale Artèmisia a Tassignano. L’iniziativa è promossa dal Comune di Capannori insieme all’associazione nazionale ‘Tocca a noi’ nata nella primavera 2021 e composta da giovani attivisti impegnati per promuovere la partecipazione giovanile e stimolare l’azione legislativa su temi civili e sociali per l’equità e l’uguaglianza tra generi e generazioni.

Alla serata interverranno il vicesindaco Matteo Francesconi, la consigliera comunale Claudia Berti e alcuni volontari dell’associazione ‘Tocca a noi’.

“Promuoviamo con entusiasmo questo incontro insieme all’associazione ‘Tocca a noi’, che vede molti giovani appassionati che lavorano per affermare i diritti sociali della nostra generazione – sostengono il vice sindaco Matteo Francesconi e la consigliera comunale Claudia Berti – Un tema di fondamentale importanza ed estrema attualità su cui è necessario puntare i riflettori. Crediamo che oggi la sfida più delicata sia quella di mettere al centro del nostro impegno i giovani, riconoscendone i bisogni e le speranze inattese. Il nostro obiettivo è quello di parlare anche ai molti giovani del nostro territorio che si tengono fuori dallo spazio pubblico, non riconoscendolo ad oggi come incontro significativo per sé. Per questo ringraziamo i volontari e le volontarie di ‘Tocca a noi’ che lavorano con determinazione su questi argomenti.”



Tra i temi che verranno affrontati durante l’incontro del 18 ottobre la necessità di promuovere diritti sociali per tutte e tutti e non per pochi, di lavoro e salario che dia dignità, sic

urezza e autonomia economica e di congedi genitoriali più rispondenti alle necessità delle nuove famiglie a prescindere dal genere del genitore.