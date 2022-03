Il Prefetto incontra una delegazione di donne sfuggite dalla guerra

LUCCA – A margine della riunione per organizzare l’accoglienza dei profughi ucraini sul territorio della nostra provincia, il Prefetto Francesco Esposito ha voluto incontrare una piccola delegazione di donne arrivate a Lucca per sfuggire dal conflitto in Ucraina.

A margine della riunione per organizzare l’accoglienza dei profughi ucraini sul territorio della nostra provincia, il Prefetto Francesco Esposito ha voluto incontrare una piccola delegazione di donne arrivate a Lucca per sfuggire dal conflitto in Ucraina. Tra loro c’è Irina, che parla bene italiano perché in passato ha lavorato alcuni anni in Campania. E’ scappata da Leopoli con i due figli, lasciandosi tutto alle spalle dopo 4 giorni dall’inizio del conflitto.

Il marito è rimasto a combattere in patria, assieme a quello di un’altra giovane donna, che è stata accolta dalle suore della comunità di Santa Gemma, ma indietro ha lasciato anche gli anziani genitori invalidi.

All’incontro, promosso dalla comunità della Chiesa Ucraina a Lucca, hanno preso parte anche delle cittadine che hanno deciso di ospitare in casa propria alcune donne scappate dalla guerra. Da tutte loro un forte appello per la pace.

fonte noitv