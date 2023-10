IL PRANZO DELLE PERSONE SOLE –

siete invitati alla bellissima festa dei single, che si terrà Domenica 29 ottobre ore 12.30 al Ristorante Bagno Anna a Marina di Massa Via lungomare di levante n.40,

in una cornice spettacolare in riva al mare🤗 con un dj bravissimo che ci farà ballare e divertire tutta la giornata fino al tramonto. Come sempre i tavoli saranno con segnaposti assegnati, donne da un lato uomini di fronte.Il pranzo sarà servito.

Menù:

Antipasto:carpaccio di tonno carpaccio spada e tortino di baccalà

Primo:Lasagne verdi al forno ai frutti di mare

Secondo: Orata all’isolana con verdure

Dessert:crostata marmellata produzione propria.

1 vino e acqua ogni 4 pax e caffè,

al costo totale di euro 35

Vino extra 10 euro e prosecco 15 euro.

Sarà una giornata meravigliosa, ci divertiremo con una vista mare spettacolare, unica, facendo nuove amicizie e perché no, trovare una persona interessante da frequentare in privato chiamateci entro il 27 ottobre per prenotazioni.

Coralba 3885846676. Appena raggiungeremo il numero bloccheremo le prenotazioni vi aspettiamo