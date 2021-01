il pranzo dei Giovani Single della Toscana

Domenica 31 gennaio presso Ristorante Dulcinèa Lucca…

EVENTO UNICO!!!

27€ a persona

Il pranzo si svolgerà nella bella sala panoramica al piano superiore del locale

ETA’: ingresso ai single da 30 a 50anni massimo

*Locale conforme con le vigenti norme del protocollo sicurezza Covid-19,

con obbligo uso mascherina

in tutte le aree sia al chiuso sia all’aperto ed ogni qualvolta non sia possibile rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Arrivo previsto al locale max h 12:45 (si prega la massima puntualità)

con verifica prenotazione e pagamento del pranzo ( € 27a persona)

Importante arrivare in orario cosi avete la possibilità di scegliere bene il vostro posto con sistemazione di massimo numero 4 persone per tavolo (se possibile 2 uomini e 2 donne)

Abbigliamento: vieni elegante, farai sempre la tua bella figura!

Antipasto misto toscano

Lasagne al forno

Arrosto con patate arrosto

Dolce

Acqua, vino e caffè

(liquori esclusi)

N.B.

– Su richiesta sono possibili opzioni vegetariane. Avvisare al momento della prenotazione anche di eventuali allergie o intolleranze.

POSTI PER SINGLE (ripetiamo età massima 50anni)

sarete voi a decidere il posto cercando di rispettare i tavoli da 4 (2 uomini e 2 donne) per facilitare le conoscenze durante il pranzo.

Musica sottofondo durante e dopo pranzo, obbligatorio rimanere ognuno al suo posto a tavola (in linea con le vigenti norme anticovid-19)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA DEL PRANZO

prenota solo da qui:

whatsApp 349 6 128 128 Tel Sms 366 536 22 33

scrivi nomi partecipanti e la parola “pranzo giovani single”

PER NOI MOLTO IMPORTANTE

Qualora per vari motivi non potrai essere presente, ti preghiamo di comunicarlo sempre per non mettere in difficoltà l’organizzazione nei suoi dettagli.

Il pranzo si svolgerà presso Dulcinèa via pesciatina 2/a Lunata Lucca