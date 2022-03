Il Ponte sul Serchio si farà.

Il nuovo Ponte sul Serchio è altresì essenziale in collegamento alla realizzazione del nuovo asse suburbano di Lucca, sua naturale prosecuzione, per il quale nella precedente manovra finanziaria abbiamo stanziato come Regione Tocana 7 milioni di euro a favore del Comune di Lucca, soggetto attuatore. Le due opere, una volta realizzate consentiranno di collegare direttamente il territorio in sponda destra del Serchio con il nuovo presidio ospedaliero San Luca, costituendo una mini complanare al servizio della Città di Lucca.