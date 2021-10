IL PONTE DEL DIAVOLO O DELLA MADDALENA PRIMA DELLA APERTURA DI UN’ALTRO ARCO PER IL PASSAGGIO DELLA FERROVIA.

1899 -BORGO A MOZZANO -IL PONTE DEL DIAVOLO O DELLA MADDALENA PRIMA DELLA APERTURA DI UN'ALTRO ARCO PER IL PASSAGGIO DELLA FERROVIA.



Un po’ di storia : Il ponte è lungo più 90 metri e mostra la sua classica struttura “a schiena d’asino”, che le arcate asimmetriche rendono unica al mondo.

Il suo arco maggiore, in posizione centrale, è alto oltre18 metri. Nel 1836 il ponte subì gravi danni a causa di una piena del fiume Serchio e nei primi anni del 1900 venne aperto un nuovo arco sulla parte destra per consentire il passaggio del treno della ferrovia che collega Lucca ad Aulla .

E’ sopravvissuto anche alla seconda guerra mondiale , quando in quelle zone si svolsero aspri scontri in presenza delle fortificazioni della Linea Gotica .I tedeschi in vista di abbandonare la Linea di Difesa avevano minato il ponte ,ma invece miracolosamente sopravvisse. Numerose leggende ed inquietanti storie ne accompagnano la costruzione. La più nota racconta che il capomastro incaricato di realizzare l’opera si rese conto che non sarebbe mai riuscito a finirla entro i tempi previsti .Mentre era seduto in preda alla disperazione sulle sponde del fiume, apparve ai suoi occhi il diavolo che gli propose di stringere un patto. Il maligno avrebbe terminato la costruzione del ponte in una sola notte, ma in cambio avrebbe preso l’anima del primo essere vivente che lo avrebbe attraversato .Il capomastro accettò lo scambio e il diavolo mantenne la sua promessa.

I rimorsi divoravano i giorni e le notti del capomastro e , sconvolto , decise di chiedere un aiuto al prete del paese .I due escogitarono un piano per ingannare il Diavolo ed allo stesso tempo rispettare il patto stipulato. Fecero così attraversare il ponte ad un maiale (un cane, secondo altre fonti). L’inganno riuscì e il diavolo , per la beffa subita , si gettò dal ponte nel fiume Serchio. Qualcuno dice che ancora oggi , un maiale infuriato si aggira di notte nel greto del fiume oppure che un cane bianco abbaia..come un diavolo ai piedi del ponte

