Il pompiere garfagnino Michelangelo Fanani Oro ai Campionati Europei dei Vigili del Fuoco di corsa su strada

Michelangelo Fanani conquista il primo posto alla 22esima edizione della gara podistica di 10 chilometri su strada denominata Ecf, European road race for firefighters, riservata ai vigili del fuoco di tutta Europa, che si è disputata a Feltre, nel bellunese, sabato 26 agosto.

L’atleta del gruppo sportivo Orecchiella Garfagnana, attualmente capo del distaccamento di Castelnuovo, ha completato per primo il tragitto di 10 chilometri del 33esimo giro delle Mura di Feltre, vincendo iltitolo europeo dei vigili del fuoco categoria Sm 55 (dai 55 ai 59 anni) nella gara che ha visto al via circa 160 atleti provenienti da diversi paesi e impegnando circa 38 minuti in una gara che si è rivelata abbastanza dura a causa delle pendenze del tracciato e resa ancora più ardua dai 30 gradi di temperatura.