IL POLLO RIPIENO

che sia pollo o faraona il risultato sarà eccezionale, molte sono le ricette per cucinarlo, questa secondo me è la migliore.

acquistare un pollo disossato, carne di manzo, petto di pollo, carne di maiale e salsiccia non troppo drogata.

tritate il manzo, il maiale, il petto di pollo e metteteli in una terrina con la salsiccia, aggiungete un trito di aglio, prezzemolo, un pò di rosmarino e salvia uova, sale e pepe e con le mani amalgamate tutto per bene.

aggiungete ora del pane ammollato nel latte (per i celiaci e gli intolleranti al latte aggiungete patate lessate) assaggiate e aggiungete o patate o uova a seconda della morbidezza dell’impasto.

ora riempite il vostro pollo a faraona (ma anche anatra oppure una tasca di vitella) legate per bene e cuocete.

come vedete non ho messo prosciutto e mortadella, se volete fatelo, secondo me è meglio senza

FONTE EZIO LUCCHESI