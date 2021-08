Il pollaio:

Un buon pollaio era davvero una grande risorsa: carne per la domenica, uova da vendere o da barattare per le spese di casa…

Agosto era un buon mese per le uova, tanto che si riusciva a metterne da parte un buon numero conservandole nell’acqua di calce, o nella cenere, per i mesi nei quali il pollame faceva la muta e le uova erano rare.