Il plumcake al cioccolato è un vero classico, uno di quei dolci che piacciono a tutti, soprattutto ai più piccoli. In questa versione colorata ed allegra sarà un’ottima idea per una festa di carnevale per stupire i bambini. Questo plumcake di Carnevale sarà apprezzatissimo!

il plumcake di carnevale è un dolce da colazione soffice, goloso e coloratissimo. Si prepara in breve tempo ed è molto semplice. Il plumcake al cioccolato viene decorato con una glassa la cioccolato fondente e tantissimi confettini colorati.

E’ perfetto per le feste di carnevale o per una merenda divertente e allegra. La colazione diventerà più allegra con il plumcake di carnevale che grazie alla sua consistenza morbida e compatta è perfetto per essere inzuppato nel latte.

Scopriamo insieme come procedere passo dopo passo.Ingredienti

180 g di farina 00

40 g di cacao in polvere

165 g di zucchero

3 uova

150 g di burro

2 cucchiai di latte

8 g di lievito vanigliato Ingredienti per decorare 200 g di cioccolato fondente

q.b. di M&M’s

Preparazione

La preparazione del plumcake di carnevale è molto semplice. Prima di tutto imburrate ed infarinate uno stampo da plumcake e accendete il forno a 180°C

Adesso sciogliete il burro. Potete utilizzare il microonde o in alternativa un pentolino facendo attenzione a non bruciarlo. Fate raffreddare e mettete da parte.

In una ciotola setacciate la farina, il cacao amaro e il lievito e amalgamate il tutto con una frusta a mano. In un’altra ciotola, utilizzando le fruste elettriche, montate le uova con lo zucchero. L’impasto deve risultare morbido e spumoso. Sempre con le fruste in movimento versate il burro fuso.

A questo punto versate il composto di farina, cacao e lievito, che avete preparato in precedenza, nella ciotola delle uova, un po’ alla volta mescolando con una spatola in silicone o ancora meglio con una frusta a mano per non smontare il composto.

L’ impasto deve risultare morbido, quindi aggiungete uno o due cucchiai di latte per ammorbidirlo leggermente. Infine versate tutto dentro lo stampo e mettete in forno per 35/40 minuti. A fine cottura fate raffreddare il plumcake e trasferitelo in un vassoio da portata.

A questo punto fate sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria. Mettete il cioccolato tagliato a pezzetti in un contenitore di vetro o metallo. Quindi immergetelo in un pentolino con acqua bollente, il calore scioglierà il cioccolato fondente delicatamente. Mescolate e togliete dal fuoco.

Versate il cioccolato fuso sulla superficie del plumcake e finite la decorazione con tanti confettini colorati. Il plumcake di Carnevale è pronto per essere gustato.

Conservazione

Questo dolce si conserva per un paio di giorni dentro una campana di vetro.