Il plauso dell’Enpa per i progetti di politiche animali promossi dall’amministrazione

L’assessore Cristina Consani:”Lucca verso una dimensione totalmente pet friendly”

A seguito della recente pubblicazione da parte dell’Amministrazione del bando finalizzato a mettere in campo un’attività di accudimento degli animali di affezione di persone anziane o con disabilità, il Comune di Lucca ha ricevuto i complimenti per il suo operato da Carla Rocchi, presidente nazionale di Enpa (Ente nazionale protezione animali). Un importante riconoscimento – scrive l’Enpa – “Per aver abbracciato la missione di favorire nel contesto cittadino il rapporto fra uomo ed animale e quindi con la natura, puntando a far diventare Lucca la prima città europea a misura di amici a quattro zampe”. Il bando, pubblicato in risposta ad una esigenza emersa durante i processi partecipativi del più ampio progetto internazionale In-Habit, nasce per selezionare soggetti del Terzo settore (ETS) che siano disponibili a gestire una serie di interventi di assistenza ad anziani e portatori di handicap non in grado di assistere i loro animali domestici. “Ricevere i complimenti di una realtà d’eccellenza in ambito di tutela, benessere e protezione degli animali come l’Enpa – ha dichiarato l’assessore con delega alle politiche animali del Comune di Lucca, Cristina Consani – rappresenta una notevole soddisfazione e lo stimolo per rilanciare ulteriormente le buone pratiche e le iniziative che orientano Lucca verso una dimensione totalmente pet-friendly. Proprio per questo – conclude Consani – rinnoviamo l’invito alle associazioni del territorio per partecipare al bando e lavorare in sinergia con l’amministrazione per una città sempre più a misura di animale”.

L’amministrazione ricorda infine che l’avviso completo è consultabile sul sito del Comune nella sezione Bandi di gara e avvisi – Altri avvisi. Per informazioni e chiarimenti potranno essere contattati Francesco Bernardi (fbernardi@comune.lucca.it, tel. 0583/445728), oppure Alessandra Parenti (aparenti@comune.lucca.it tel. 0583/442745) dell’ufficio Acquisizione risorse finanziarie.