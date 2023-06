il più Grande Speed Date sotto le stelle della Toscana presso il Guercio

VENERDÌ 30 GIUGNO 2023 ALLE ORE 21:45 A Lucca il più Grande Speed Date sotto le stelle della Toscana presso il Guercio Il Guercio

Venerdi 30 giugno organizziamo al Guercio via per camaiore 3412 Lucca:





Il Più Grande The Long Speed date della Toscana, i salottini delle conoscenze sotto le stelle, nel grande giardino del Guercio Lucca.Se sei single non perdere questa originale serata, una serata per fare nuove conoscenze e divertirsi.Condividi questa esperienza con i tuoi amici/amiche sarà molto divertente!







Presentano la serata Luis Paldi & Marco VigianiArrivo al locale max h 21 45 (ci raccomandiamo puntuali) con verifica iscrizioni alla serata, pagamento e consegna della Drink CardCOSTO SERATA 18€ a persona comprensivo dello speed date + 1 drinkA fine speed date musica per tutti con Marco Vigiani



Saranno creati piccoli salottini delle conoscenze a gruppi misti uomo/donna ed a tempo gli uomini si sposteranno nel salottino successivo

Vi verrà consegnato un numero da mettere sul petto e la scheda delle preferenze da dove potrai effettuare massimo 2 scelte, qualora due persone si siano scelte, gli organizzatori faranno in modo di comunicarvelo facendovi incontrare solo a fine speed date.

Luis whatsApp 349 6 128 128

Tel Sms 366 536 22 33

mail a luispaldi@gmail.com

scrivi nomi partecipanti + la parola “speed date 30 giugno”

è possibile arrivare un pò prima dell’evento e cenare al ristorante



uscita Lucca Est (ci sono esattamente 7km 11 minuti per arrivare al Guercio, prendere indicazioni via per camaiore strada provinciale 1 .

Il Podere di Rosa Via della Pieve Santo Stefano, 563, 55100 Lucca LU

Hotel San Marco Via San Marco, 368, 55100 Lucca LU

Affittacamere San Marco Via Italico e Quirino Baccelli, 76, 55100 Lucca LU

entra in lista inviti alle nostre cene
invia messaggio whatsapp al 349 6 128 128 scrivi tuo nome e la parola "single" ti arriveranno sul tuo cellulare gratuitamente tutti gli aggiornamenti delle nostre serate!