il più GRANDE PRANZO DELLA DOMENICA DEI SINGLE!

Non è mai stato così semplice fare nuove conoscenze, conoscere e farsi conoscere in questa giornata dedicata a tutti i single.

Ristorante Il Guercio via per camaiore n 3412 Lucca

Grazie alle nostre serate, si sono conosciute ben 48 coppie, un matrimonio e un altro matrimonio in arrivo nel 2024

Luis Paldi e Marco Vigiani questa volta saranno al Guercio per questa imperdibile giornata!

…altre sorprese carine e coinvolgenti per fare nuove conoscenze!

*Per intolleranze, possibile segnalarle solo al momento della prenotazione

Inizio pranzo previsto per le h 13:15 circa

Avvertire se hai prenotato e non puoi esser presente!

si consiglia di prenotare per tempo, questo è un evento unico nel suo genere!

Ampio parcheggio nei pressi, se non trovi posto nel primo parcheggio, oltrepassare il locale sempre sulla destra c’è possibilità di trovare un altro grande parcheggio.

COME ARRIVARE

Da uscita autostrada ci sono circa 9km, Lucca Est e seguire sempre indicazione per Camaiore il Guercio via per camaiore 3412 Lucca