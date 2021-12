Il pesce per la cena della Vigilia.

Il pesce per la cena della Vigilia.



Una volta, in molte famiglie contadine, in questo giorno di Vigilia di Natale si mangiava solo la sera, e si cenava di magro, perchè le nonne guai a stravolgere la tradizione: normalmente si mangiava una minestra matta e poi erbe di campo o radicchi con qualche sardina cotta sulla graticola…..chi poteva permetterselo, cucinava i cefali o il baccalà in umido con patate e cardi.

Poi, specialmente i giovani, andavano alla messa di mezzanotte in paese e gli altri restavano a fare un po’ di veglia nella stalla, giocando a carte e mangiando anime e lupini.