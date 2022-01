il pensione il comandante dei carabinieri della stazione di forte dei marmi

Il Sindaco Bruno Murzi e l’Amministrazione Comunale ringraziano sentitamente il Luogotenente Giuseppe Alaimo che ha lasciato per il raggiunto pensionamento, dopo 20 anni di impegno e dedizione, il Comando della Stazione dei Carabinieri di Forte dei Marmi.

“A nome anche della nostra comunità saluto con affetto il Luogotenente Alaimo – afferma il primo cittadino – e gli auguro di poter continuare a vivere una vita piena di soddisfazioni, sono certo che non farà mancare la sua preziosa presenza in paese. E do un caloroso benvenuto al nuovo Comandante dei Carabinieri di Forte dei Marmi, il Luogotenente Marco Ro

moli.