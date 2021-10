Il PD regionale ascolta i territori per migliorare la sanità

CASTELNUOVO GARFAGNANA – La Regione Toscana ha intrapreso un percorso di partecipazione sui temi dei servizi sanitari che culminerà con gli “Stati generali della salute”, a novembre.

In preparazione di questo appuntamento, al fine di fare emergere idee e proposte per delineare i principali obiettivi in ambito socio-sanitario, si inserisce l’iniziativa del gruppo Pd in Consiglio regionale che ha deciso di dare voce ai territori organizzando specifici incontri.

Venerdì è stata la volta della Valle del Serchio in un confronto che ha visto una foltissima partecipazione di medici di famiglia, associazioni, persone legate al volontariato ed ai sistemi del soccorso e della sanità che hanno completamente gremito la Sala Nobili presso il Centro Protezione Civile “di Orto Murato a Castelnuovo di Garfagnana. Tra gli interventi istituzionali che hanno aperto il confronto anche quello del presidente della commissione sanità della Regione Enrico Sostegni; interventi che hanno acceso poi il dibattito ed il confronto, con l’obiettivo principale il cercare di capire le problematiche di ogni territorio, al fine di mostrare a politica ed istituzioni la strada da seguire per superare queste difficoltà.

fontenoitv