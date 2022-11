Il Passero è uno degli uccellini più diffusi, è sempre presente in prossimità delle case, soprattutto nella fredda stagione: giardini, strade, campi ed aree incolte sono da sempre oggetto delle sue perlustrazioni.

E’ un animale socievole, vive in stormi, non è migratorio ,è granivoro, e costruisce il nido sui tetti, nelle grondaie , nelle crepe dei vecchi muri…

Se vogliamo aiutare i piccoli volatili durante l’inverno con dare mai loro briciole di pane, il pane va evitato in modo tassativo.

In commercio si trovano pastoncini per insettivori. ma vanno bene semi oleosi come quelli di girasole, arachidi, noci tritate…Ottimi anche i semi di miglio e i fiocchi di avena. Si possono aggiungere anche pezzi di frutta fresca (mele, cachi, pere). Utili anche le palle di grasso che si trovano in commercio.