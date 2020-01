Il Partito Comunista interviene sull’operaio morto sul lavoro

Nella giornata di ieri un operaio è morto sul lavoro, colpito alla testa da un braccio di ferro staccatosi da una vecchia gru abbandonata che l’operaio avrebbe dovuto dismettere. L’operaio si trovava in cantiere da solo. Come Partito Comunista esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia dell’operaio. Al tempo stesso, però, è nostro dovere riflettere sulle cause di una strage silenziosa che ogni anno miete centinaia di vittime, sulla quale né governi di centrodestra, né governi di centrosinistra intendono porre l’attenzione. Nei primi 11 mesi del 2019 il numero di morti sul posto di lavoro è stato di 997 persone. Un numero spaventoso, una vera e propria strage: per questo noi comunisti diciamo con forza basta con le morti sul lavoro, causate molto spesso dal fatto che gli operai sono sottoposti a turni massacranti nel nome della produttività e del profitto dei padroni. La riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario si dimostra, oggi più che mai, come una necessità anche per limitare queste disgrazie.