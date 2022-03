IL PARCO VOLA ALLA STAFFETTA DI PRIMAVERA, LE GEMELLE LUCACI DOMINANO IL CHIANTI TRAIL

Il Parco vola alla Staffetta di Primavera, le gemelle Lucaci dominano il Chianti Trail|Ottimo fine settimana con numerosi podi e prestazioni di rilievo per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. Partendo da Sabato 26 Marzo, a Vicopisano, alla classica “Staffetta di Primavera”, ottima vittoria assoluta per il terzetto formato da Niccolo’ Bandini – Matteo Coturri – Gioele Alari, vittoria per la categoria Argento per Rocco Cupolo – Francesco Frediani – Nello Domenicali, vittoria per la categoria Veterani per Stefano Simi – Lorenzo Checcacci e Diego Garbugino e argento per Andrea Innocenti – Andrea Massari – Alessio Lachi e bronzo per Mauro Paolinelli – Paolo Cogilli – Massimiliano Frandi, vittoria per staffetta mista per Ioana Lucaci – Andreea Lucaci – Andrea Alberti, argento di categoria per Flavia Cristianini – Amanda Franchi – Elena Genemisi e buone prove per Paola Lazzini – Maricica Lucaci – Simona Carradossi, Patrizia Liverani – Cinzia Lotti – Simona Calzoni, Juri Mazzei – Moussa Kone – Federico Esposti e Simone Bulleri – Fabio Belletti – Manuel Tilocca; Domenica 27 Marzo, a Lido di Camaiore, alla “Lido Run”, ori di categoria per Matteo Coturri, Marco Osimanti e Giuseppe Simone, argento di categoria per Luciano Bianchi, bronzi di categoria per Marco Sagramoni, Marcello Bernardini e Francesca Tesconi e buone prove per Stefano Bascherini, Nicola Vanni, Daniele D’Andrea, Luca Biagi, Zivago Anchesi, Lorenzo Checcacci, Silvio Lazzini, Francesco Fabbri, Federico Gonfiantini, Ferdinando Donetti, Enrico Piastra, Marco Mattei, Giovanni Balloni, Luca Salotti, Ludmillo Dal Lago, Elena Genemisi, Alessandro Andreucci, Fabrizio Santi e Federica Pardini; in Val di Pesa, alla “Corri alla Romola”, buone prove per Niccolò Bandini (4 assoluto) e Paola Lazzini; a Siena, al “Chianti Trail”, stupenda podio assoluto per le gemelle Lucaci, rispettivamente prima con Andreea e seconda con Ioana (entrambe al rientro dopo un periodo di stop e vincitrici il giorno precedente della Staffetta di Primavera di Vicopisano) e buone prove per Paolo Cogilli, Flavia Cristianini e Maricica Lucaci; a Roma, alla “Rome Marathon”, oro di categoria per Alice Pardini e buone prove per Daniela Godani, Enrico Fantasia e Daniele Caltagirone; a Torino, alla “10 km di Torino”, argento di categoria per Luca Tocco e buona prova per Mattia Scalas