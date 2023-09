IL PARCO INSEGUE L’ARGENTO DOPO PESCARA

IL PARCO INSEGUE L’ARGENTO DOPO PESCARA

Buona e positiva prestazione per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde in occasione della prova dei 10 km su strada del Campionato Italiano di Societa’ interno al Campionato Italiano Individuale. Pescara ha ospitato l’evento appena trascorso che ha visto il sodalizio garfagnino come terza societa’ in Italia, alle spalle della solita imbattibile Atletica Casone Noceto e della Dinamo Sport, quest’ultima distante solo 3 punti. I ritiri di Francesco Guerra, Nicolo’ Bedini e la caduta di Omar Bouamer sono stati un problema non di poco conto per i biancoverdi di Piazza Umberto, ma gli altri ragazzi hanno permesso questo ottimo piazzamento: Paul Tiongik (8 assoluto), Lorenzo Brunier (26 assoluto), Vincenzo Agnello (33 assoluto), Antonino Lollo (35 assoluto) e Francesco Nardone (52 assoluto). Decisivo l’ultimo atto del Campionato Italiano su strada per Societa’ con la prova finale di mezza maratona e Telese Terme del prossimo 15 Ottobre che vedra’ il completamento del podio nazionale, dove i ragazzi del presidente Graziano Poli inseguiranno la conquista della seconda piazza.