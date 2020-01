Il Parco delle Alpi Apuane per le scuole

Circa duemila studenti coinvolti nell’offerta didattica ed educativa per l’anno scolastico 2019-2020 proposta dal Parco delle Apuane per promuovere la cultura ambientale.

“La salute delle piante è la nostra salute” il titolo dell’Offerta di quest’anno presentata dal Parco alle scuole, declinando, ormai da tradizione consolidata, il tema dell’anno stabilito dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e (di conseguenza) dall’UNESCO, che hanno proclamato il 2020 “Anno internazionale della Salute delle Piante.”

L’offerta del Parco si articola sempre in diverse tipologie: Percorsi dentro e fuori i musei del/nel parco presso l’ApuanGeoLab a Equi Terme (Fivizzano) e la (Geo)Park Farm a Bosa di Careggine, che appartengono al sistema museale vero e proprio dell’ente, ma anche in quelle strutture che comunque concorrono a completare l’offerta di servizi culturali di valore naturalistico dell’area apuana, come l’Orto botanico a Pian della Fioba di Massa, il Museo delle Grotte a Equi Terme, l’Antro del Corchia e le Miniere dell’Argento vivo a Levigliani; i percorsi del “Vivere il parco”, attività volta a far vivere l’ambiente nelle strutture che il Parco ha certificato e segnalato per le loro scelte ecocompatibili; “Il parco nel quaderno” – concorso Giuseppe Nardini, secondo cui le scuole dovranno descrivere un itinerario naturalistico all’interno dell’area protetta e/o contigua, potendolo corredare ed illustrare con immagini, disegni, interviste, poesie e quanto la creatività suggerisce; infine, “Faccio parco” – concorso Alfredo Lazzeri, che ha l’obiettivo di coinvolgere gli istituti scolastici nell’elaborazione di idee concrete e proposte fattibili per attuare iniziative di conoscenza e valorizzazione del Parco Regionale delle Alpi Apuane.

Al Parco sono arrivate 104 domande dagli istituti scolastici principalmente delle province di Massa-Carrara e di Lucca, ma non solo. Secondo la graduatoria realizzata in base ai requisiti stabiliti dal bando e tenuto conto della cifra messa a bilancio sono state 76 le classi che si sono aggiudicate il contributo. L’Offerta 2019-2020 beneficia di risorse per un totale di 24.950 €. A queste si aggiungono i contributi per il trasporto scolastico (€ 11.000) che il Parco stanzia con l’obiettivo di favorire la massima partecipazione degli istituti scolastici.

#ParcodelleApuaneperlescuo le

#Lasalutedellepianteèlanos trasalute