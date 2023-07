Il Parco Abiuso Polacci sempre più bello e rigoglioso!

Il Parco Abiuso Polacci sempre più bello e rigoglioso! Un parco che, come nelle intenzioni, continuerà a crescere in modo naturale e al tempo stesso monitorato.

Questa mattina il geometra Riccardo Santucci, addetto al verde pubblico, insieme al capo giardiniere Manrico Petroni, in monitoraggio all’area, hanno selezionato alcune piante spontanee nate nel parco Abiuso-Polacci, 30 piante (5 salici, 5 ontani e 20 pioppi), oltre ad altri pioppi all’interno del boschetto, piante che saranno tenute in osservazione per i prossimi mesi.

Un patrimonio verde autoctono importante, tutelato anche durante i vari interventi di manutenzione eseguiti dalla ditta con la massima attenzione in modo da non procurare danni alle piante.

Per completare la selezione bisognerà comunque aspettare almeno la terza ripresa vegetativa.