Il pane dell’Epifania: Era il primo pane del nuovo anno.

Una volta, secondo le antiche credenze, questo era il giorno in cui si infornava il pane dell’anno nuovo: prima non avrebbe lievitato, e, in ogni modo non sarebbe venuto bene. Il pane non si impastava nemmeno nei giorni di frollatura del maiale, quando era appeso in attesa di essere lavorato. Per fare il pane ci volevano farina di grano ben setacciata, acqua, lievito, fatica, fuoco e non faceva male qualche benedizione. Il pane era l’alimento principale.

Come dice il proverbio: “Tutti i guai sono guai, ma il guaio senza pane è molto più grosso” .