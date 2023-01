Il pane del sabato : una conquista non sempre scontata.

In molte famiglie operaie e contadine, un avolta, in certi periodi dell’anno, non si riusciva sempre a cuocerne a sufficienza, si doveva razionare, far durare, anche tenendolo sotto chiave…con grande pena.

Spesso la farina di grano non bastava, il nuovo raccolto era lontano, e si integrava con farina di mais, di ghiande, di castagne, anche con la corteccia di certi alberi, come le betulle…

Per noi è difficile oggi pensare alla penuria di pane, ma basta sentire i racconti dei nostri vecchi, che sono vissuti in un tempo in cui ancora si sapeva cos’era la “fame”, o in certi giorni, vivere di solo ” pane e saliva”!!!

Come dice lo storico Franco Cardini: ” Comunque la si affronti, la Storia è sempre, in un modo o nell’altro, storie di cose da mangiare o della loro mancanza.”

Foto di Giovanni Zaffagnini.