IL PANDOLCE GENOVESE

Ingredienti: 1/2 kg di farina setacciata, 25 g di lievito di birra, 150 g di zucchero, 1 cucchiaino raso di sale, 100 g di burro morbido, 30 g di uvette, 25 g di arancia candita, 30 g di pinoli, 1 cucchiaino di semi di finocchio, 1 rametto di alloro.

Procedimento: sciogliere il lievito di birra in poca acqua tiepida e unire un cucchiaino di zucchero. Aggiungere anche 50 gr di farina, coprire con un canovaccio pulito e fare riposare per 30 minuti. Adesso mescolare la farina rimasta con il sale e creare una fontana sul piano di lavoro.

Versare al centro lo zucchero avanzato, il burro a temperatura ambiente a pezzi ed il lievito. Lavorare l’impasto con un po’ di acqua tiepida fino a ottenere una consistenza liscia ed omogenea. Unire adesso l’uvetta bagnata e strizzata, l’arancia candita a pezzi piccoli, i pinoli ed i semi di finocchio.

Trasferire il composto in una ciotola imburrata e fare lievitare al coperto per 2-3 ore. Trascorso questo tempo riprendere l’impasto e posizionarlo sul piano d lavoro, dare una forma tonda e trasferirlo in una teglia rivestita di carta forno. Fare lievitare ancora per circa 2 ore. Fare un taglio a forma di croce in superficie e mettere in forno caldo a 190 C° per circa 1 ora. Fare raffreddare il pandolce a temperatura ambiente e servirlo.