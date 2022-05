Il nuovo Parco di Vittoria Apuana verrà intitolato a due grandi pediatri fortemarmini.

Questa domenica l’Amministrazione Comunale inaugurerà il nuovo Parco di Vittoria Apuana in via Francesco Carrara. Un luogo speciale per tutti i bambini e le loro famiglie dover poter passare momenti di svago e relax in mezzo alla natura. E proprio pensando alle famiglie e soprattutto a quelle di Forte, nasce la volontà di dedicare la nuova area verde del Paese a due illustri cittadini, due pediatri molto amati figure di riferimento di tutta la comunità e di diverse generazioni di fortemarmini: Pierfrancesco Abiuso e Marcello Polacci.