il nuovo “Palazzetto per le attività motorie” che sorgerá alle Tagliate dove adesso si trova la Croce Rossa, è un progetto innovativo per Lucca e un primo passo verso il raggiungimento del requisito di città “civitas” intesa come sinonimo di comunità composta di uomini e di donne che vivono gli spazi e, all’interno di essi, si relazionano senza discriminazioni.