Questa mattina il nuovo dirigente del commissariato dott. Luigi La Rotonda in visita ufficiale in Municipio ha incontrato il sindaco Alberto Coluccini

Oltre ai saluti e all’augurio di buon lavoro è stata anche l’occasione per presentare al dott. La Rotonda il territorio del Comune di Massarosa e le priorità in materia di sicurezza e ordine pubblico, in uno spirito di reciproca disponibilità alla collaborazione e al confronto.