AL VIA VENERDI’ 6 OTTOBRE IL NUOVO CICLO DELLA RASSEGNA LETTERARIA ‘IL TERRITORIO RACCONTA’

Nuovo ciclo della rassegna letteraria ‘Il territorio racconta’ promossa dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di valorizzare gli autori locali facendoli conoscere ad un pubblico più ampio. Gli incontri si terranno al polo culturale Artèmisia di Tassignano con inizio alle ore 18.00.

“Con questi nuovi incontri proseguiamo l’iniziativa finalizzata a promuovere e valorizzare gli autori del nostro territorio – afferma l’assessore alla cultura Francesco Cecchetti -. Una rassegna che fin dal suo inizio ha riscosso grande apprezzamento e che per questo vogliamo portare avanti. L’obiettivo è quello di continuare a far conoscere i talenti locali e a fornire agli appassionati di letteratura, ma più in generale, a tutti i cittadini, la possibilità di scoprire nuove opere letterarie e conoscere da vicino i loro autori”.

Il primo incontro è in programma venerdì 6 ottobre con la presentazione del libro ‘Bada alla badante’ di Marina Giannarini, edito da Tipografia Francesconi. A coordinare l’incontro sarà Maria Teresa Leone. La rassegna proseguirà venerdì 13 ottobre con la presentazione del libro di Marianna Miniati ‘Las Sinsombrero. Perchè la voce delle donne della generazione del ‘27 è ancora forte’ (Pubblicazione indipendente). Il terzo appuntamento si terrà venerdì 20 ottobre quando si presenterà il libro ’Katia Taxi e altre storie di donne’ a cura di Maria Pia Pieri (Tralerighe Libri Editore). Coordinerà l’incontro Ilaria Vietina. Il quarto e ultimo appuntamento del ciclo si terrà mercoledì 25 ottobre con la presentazione del libro ‘I Tredici Filamenti del DNA Quantico’ a cura di Sabrina Beretta edito da Il Tempio di Dendera. L’incontro sarà coordinato da Alessandra Lazzari. A tutti gli incontri, ad ingresso libero, saranno presenti le autrici. Per informazioni tel 0583 936427; artemisia@comune.capannori.lu. it.