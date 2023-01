Il nuovo anno inizia con tanti diversi corsi di cucina firmati Grano Salis

Il nuovo anno inizia con tanti diversi corsi di cucina firmati Grano Salis

I professionisti del mestiere guideranno gli ospiti tra laboratori ed esperienze

in collaborazione con importanti aziende del territorio

Lucca, 3 gennaio 2023. Dopo il successo degli appuntamenti firmati Grano Salis, che hanno accompagnato gli ultimi mesi del 2022, tornano, anche per il nuovo anno, tre imperdibili corsi in collaborazione con altrettante aziende del territorio. Lezioni, laboratori ed esperienze, rivolte sia ai professionisti del settore che agli appassionati del food & beverage, accompagneranno i partecipanti in veri e propri viaggi tra sapori e saperi, attraverso una proposta completa, studiata per soddisfare tutti i palati e tutte le curiosità.

Si parte il 13 gennaio, con il corso Latte Art, in collaborazione con Caffè Bonito con un incontro tutto pratico, della durata di una giornata dalle 9,30 alle 17,30, per imparare, con Stefano Torre, la crematura del latte, dalla tecnica al disegno, così da rendere i cappuccini non solo gustosi, ma anche particolarmente belli da vedere. Al termine del corso, mediante una quota a parte, ci sarà la possibilità di certificarsi L.A.G.S. (Latte Art Grading System), la certificazione Latte Art riconosciuta in tutto il mondo.

Largo al bere con consapevolezza, gusto e passione, a partire dal 23 gennaio e fino al 27 febbraio con sei appuntamenti dalle 21 alle 23,30, dedicati a Degustazione, storia e produzione del vino e tenuti dall’autorevole Fabio Pracchia: professionista da vent’anni nel settore dell’enologia, ha lavorato per undici anni per la guida Slow Wine e ha all’attivo una pubblicazione sul bere bene e consapevolmente. In collaborazione con l’enoteca Vino e Convivio, le lezioni verteranno su diversi argomenti: La degustazione: armonia del sorso e creatività dell’assaggio (23 gennaio); La vinificazione: storia, tecnica e misteri della fermentazione da Noè ai giorni nostri (30 gennaio); Enografia nazionale: le principali regioni del vino italiano e le loro caratteristiche geologiche, storiche e ampelografiche (8 febbraio); Dal fiasco alla bottiglia: percorso degustativo attraverso la complessità crescente del vino (15 febbraio); W le bolle! Storia, fascino e qualità dell’effervescenza nel calice (20 febbraio); Abbinamento cibo-vino: cena in un locale della zona con degustazione di vini (27 febbraio).

Spazio poi al cibo di qualità con le lezioni tenute da Gianni Niccolai e Simone Ranuncoli, titolari dei locali lucchesi Fornaccio PanCaffé e Ri-Fornaccio con una serie di appuntamenti dedicati al mondo delle farine, degli impasti, della lievitazione, della cottura e della conservazione del pane, della pizza, dei biscotti e della focaccia. Con loro, si potranno approfondire: dalle 19 in poi, la Pizza (24 gennaio), la Biscotteria da forno (31 gennaio); la focaccia genovese e in teglia (13 febbraio); dalle 14 alle 20, il pane fatto in casa (7 febbraio).

Tutti i corsi si svolgeranno nella sede di Grano Salis. È possibile acquistare le lezioni singole o, in alcuni casi, anche i pacchetti completi. Tutte le informazioni sui costi e sulle modalità, sono reperibili sul sito www.granosalis.com nella sezione “corsi di cucina”.

In allegato foto di Gianni Niccolai e Simone Ranuncoli.