IL NUMERO DA CHIAMARE PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE

ATTENZIONE!!! RIBADIAMO il numero da chiamare per il servizio di Assistenza Domiciliare Assistenziale è UNICAMENTE lo 0583805871… INUTILE CHIAMARE ALTRI NUMERI. Questo comporta un disservizio sia per la protezione civile Mediavalle che per i cittadini.. Grazie per la collaborazione. #Coronavirus #ValledelSerchio