IL NS COLLABORATORE DAVIDE CONTRUCCI – E’ IL NUOVO AMBASCIATORE DEL CLUB VESPA DI BARGA

stamattina sono stato nominato ambasciatore del vespa club di braga volevo ringraziare tutti per questo nuovo incarico del vespa club spero di dare il meglio di me perché e un bel incarico volevo ringraziare il nostro presidente Massimiliano giannasi io spero di dare una mano a tutti grazie per questa nomina

davide contrucci

auguri dalla redazione