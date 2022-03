LA MISERICORDIA DEL BORGO – IL NOSTRO IMPEGNO PER L’UCRAINA: OSPITALITA’ PER I PROFUGHI

Proseguono le attività messe in campo dalla nostra Confraternita per aiutare i profughi costretti a scappare dall’Ucraina: attualmente partecipiamo a 3 missioni in Polonia, con 7 volontari. Abbiamo raccolto, insieme a Caritas, generi necessari a chi soffre che stiamo inviando dove c’è bisogno.

Stiamo inoltre ristrutturando “Casa Carnicelli” a Gello, da destinare all’ospitalità di una decina di profughi. Per aiutarci nella ristrutturazione è possibile fare un’offerta su Iban: IT 80 E 05034 70110 000000132819, detraibile dalle tasse.

Giuseppe Bini – 26.03.2022