Il Natale dei contadini…

Fino agli anni a cavallo della Seconda Guerra mondiale, in molte case, Natale era senza addobbi e senza regali, ma anche le famiglie più povere cercavano, per quanto possibile,di rimediare un buon pranzo ,un ceppo per il camino ,“e’ zòc ad Nadèl”, e qualche dolce per i bambini.

I giorni precedenti il Natale nelle famiglie contadine si faceva un po’ di ordine in casa e sotto il portico, si cambiavano le lenzuola, uomini e bambini si tagliavano i capelli e si facevano le pulizie personali.

Per fare il bagno, scaldavano l’acqua nel paiolo sul fuoco del camino e la trasportavano nella mastella del bucato nella stalla, dato che era il luogo più caldo della casa.

Il mattino della vigilia cuoceva il pane e la tradizionale ciambella e poi preparavano baccalà o cefali o qualche piatto di magro come i cardi in umido, perché nessuno, anche chi non era particolarmente rispettoso della religione, si sarebbe sognato di non onorare la vigilia.