Il Natale a Forte sta arrivando e quest’anno lo farà con una grande novità: l’’evento avrà come emittente ufficiale Radio Monte Carlo.

Sabato 3 dicembre la magia delle feste invaderà il paese con l’accensione della tradizionale illuminazione delle strade e delle luci dell’Albero di Natale. Appuntamento speciale anche per i bambini che potranno iniziare a imbucare le loro letterine per Santa Claus al Fortino che apre le porte del Regno di Babbo Natale. Inaugurazione anche dei mercatini di Natale che sabato resteranno aperti fino alle 22.00.

Forte dei Marmi avvia una collaborazione sotto il segno del Natale con la Radio Italiana del Principato di Monaco. Charme ed eleganza rendono la radio della Musica di Gran Classe in perfetta linea con il target di Forte dei Marmi. “E’ l’inizio di un progetto di collaborazione che intendiamo sviluppare e potenziare nel tempo – spiega Graziella Polacci, consigliere delegato alla Cultura e Turismo – in quanto Radio Monte Carlo si rivolge a un pubblico potenzialmente appetibile per il nostro turismo, è infatti prevalentemente adulto, di alto profilo e con uno spiccato interesse per il mondo del lifestyle, come l’arte, la moda, i viaggi e lo sport..