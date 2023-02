Il Museo si aggiudica il finanziamento del Bando PNRR del Ministero della Cultura

L’anno 2023 si apre con un’ottima notizia per il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico, che vede il suo nome fra quello degli enti che si aggiudicano il finanziamento del Ministero della Cultura relativo al Bando per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura privati, inserito nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu. L’assegnazione è per il Museo un’ulteriore conferma dell’importanza dell’Archivio che conserva e del valore del proprio operato sia in ambito locale che nazionale: si prospetta, dunque, un nuovo anno ricco di progetti e sfide da affrontare, all’insegna di un continuo aggiornamento degli strumenti atti alla fruibilità del proprio patrimonio immateriale.

Grazie al finanziamento di 149.246,01 € il Museo potrà, entro il 30 giugno 2023, sia attuare una serie di lavori e migliorie alla propria sede, con la realizzazione della segnaletica, del parcheggio, di una tettoia e di un accesso per persone su sedie a ruote, sia creare contenuti narrativi per la diffusione delle storie, come webcomics, cioè fumetti online, e software per assistenti vocali, una novità nel campo dell’intelligenza artificiale, che faciliterà l’accesso ai contenuti del Museo anche agli utenti con disabilità; inoltre è previsto il rifacimento del sito, secondo le nuove tecniche derivanti dal web 3.0 e, in futuro, dal metaverso. L’attuazione del progetto prenderà il via a breve e coinvolgerà anche diversi professionisti che seguiranno la progressione dei lavori, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche indicate.

