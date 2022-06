il museo compie gli anni!

24 e 25 giugno 2022 inaugurazione con il concerto de le casciane

Si apre la stagione estiva 2022 del Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico con l’appuntamento il museo compie gli anni! in programma il 24 e 25 giugno p.v. nella sede di via Ducale a Piazza al Serchio.

Dopo un pomeriggio dedicato ai più piccoli con la mostra delle attività svoltesi durante l’anno scolastico presso le Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo di Piazza al Serchio e i laboratori di disegno, narrativa e tessitura allestiti nel cortile del Museo, il 24 giugno alle ore 21.00 si terrà il concerto per voci Canti Popolari della Garfagnana, con Le Casciane (fruibile anche sul canale Youtube del Museo https://bit.ly/canalemuseo).

La Garfagnana, rispetto alla tradizione musicale folclorica, si presenta come un’area di confluenza di culture diverse. Quella Toscana (risalente la Valle del Serchio) del canto lirico monostrofico, prezioso e decoratissimo e quella settentrionale della ballata, ora eseguita da cantori solisti o da cori all’unisono, ora – più spesso – in polivocalità, secondo quello stile alpino-padano che trova nell’Appennino Tosco-Emiliano il suo estremo confine meridionale.

Il repertorio de Le Casciane, gruppo composto da Antonina Bravi, Giuliana Regoli, Marina Regoli e Tina Regoli, è costituito principalmente da ballate garfagnine, per lo più eseguite secondo i moduli della tradizione settentrionale. I brani scelti per questo concerto, già a suo tempo valorizzati dal Professor Gastone Venturelli e pubblicati in un disco, mettono in evidenza la raffinata correttezza delle esecuzioni del gruppo.

È necessaria la prenotazione telefonica al 351 952 7312 oppure al link: https://bit.ly/festamuseo22.