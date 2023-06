Come di consueto torna anche quest’anno l’appuntamento con il museo compie gli anni! in occasione del suo quarto anno di attività, il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico organizza, nella sede di via Ducale a Piazza al Serchio, una due giorni di iniziative per festeggiare insieme e presentare le attività svolte e gli eventi dei prossimi mesi.

PROGRAMMA

VENERDI’ 23

Dalle 16.00 alle 18.00 “Ora raccontiamo noi: spazio narrativo dei laboratori scolastici” interverranno le Scuole Primarie di Piazza al Serchio e Pieve San Lorenzo e le Scuole Medie di Gramolazzo. In questi Istituti si sono svolti i laboratori organizzati dal Museo e incentrati sulle storie orali, che per l’occasione saranno raccontate sia dai bambini che dagli operatori museali durante una visita guidata aperta anche alle famiglie.

SABATO 24

Dalle 15.00 alle 19.00, alla presenza delle autorità, verrà presentata una sintesi di quanto realizzato dal Museo fino alla data odierna e dei progetti futuri , con in primo piano i progetti Storie in circolo. Dalla memoria al digitale – generazioni insieme per “vivere” nel territorio e Canto del Maggio Festival: un percorso nella scuola, nella cultura, nella tradizione.

A seguire l’inaugurazione dell’esposizione Iconografie dell’immaginario, con i lavori realizzati dagli studenti e dalle studentesse delle classi III e IV ad indirizzo figurativo del Liceo Artistico Augusto Passaglia di Lucca durante il progetto di PCTO, ex alternanza scuola-lavoro, attuato anche per questo anno scolastico grazie all’accordo stipulato fra la scuola e il Museo. I docenti Enrica Giannasi e Federico Baldassini illustreranno l’esperienza formativa che ha permesso ai ragazzi di conoscere il vasto patrimonio di storie orali del territorio e di tradurre in immagini e forme quanto finora solo descritto a voce. Joe Natta e le Leggende Lucchesi, trio acustico impegnato da anni nella riscoperta delle radici e del passato, accompagneranno il pomeriggio con la musica e le canzoni dedicate alle figure del folklore lucchese.

La giornata si concluderà con la visita guidata al Museo, per conoscere, attraverso le storie dell’Archivio, narrate dall’operatrice Manola Bartolomei, la realtà museale e i suoi spazi.

Info:

Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico

Via Ducale 4, San Michele – Piazza al Serchio Cell. +39 351 952 7312

E.mail info@museoimmaginario.net https://museoimmaginario.net