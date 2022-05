Il Municipio accoglie l’arte de “La Rocca”

Il Municipio accoglie l’arte de “La Rocca”

Foto e disegni per raccontare emozioni che scorrono: è questo il “filo” che unisce le opere in mostra nell’atrio del palazzo comunale di Pietrasanta da sabato 28 maggio (taglio del nastro alle 11) e fino al 25 giugno.

Gli ospiti della comunità terapeutica “La Rocca”, infatti, hanno utilizzato l’arte come strumento per dialogare con loro stessi e, allo stesso tempo, aprirsi al mondo che li circonda: le opere presentate, attraverso un percorso che spazia dal disegno alla fotografia, danno forma e colore alla creatività di ciascuno di loro e sottolineano l’unicità di ogni punto di vista. Attraverso il laboratorio di pittura condotto dal Maestro Arturo Lini e quello fotografico, seguito dal fotografo Davis Baldini, che hanno curato anche l’esposizione allestita in Municipio, gli autori hanno indagato le profondità dell’animo umano, con stili che si incrociano, linguaggi diversi che trovano nella singolarità dello sguardo il naturale punto di contatto.

La mostra è organizzata dalla comunità “La Rocca”, il Gruppo Appartamento “Le Rocchette” e l’associazione Avapp, con il supporto del Comune di Pietrasanta e sarà aperta dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13.