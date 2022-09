IL MUKKI DAY È TORNATO!

Domenica 11 settembre 2022, a Firenze, vi aspetta la grande festa del latte toscano

Dopo 2 anni di stop, domenica 11 settembre torna il Mukki Day, con tante sorprese e tante gradite conferme: per tutto un giorno (9.00-13.00 e 15.00-19:00), lo stabilimento Mukki di via dell’Olmatello 20, diventa Mukkilandia e resta aperto a grandi e piccini per scoprire tutti i segreti, le novità e le qualità del latte. E l’ingresso è libero e gratuito.

Grazie a numerose attività legate allo straordinario mondo del latte, sarà possibile imparare mille cose interessanti, assaggiare prodotti di altissima qualità e trascorrere una giornata davvero divertente. I bambini, ad esempio, potranno partecipare a Mukki Chef Junior, uno stage di cucina dove imparare a preparare semplici ma gustosissime ricette; oppure possono seguire il Mukki Lab, dove saranno mostrate tutte le caratteristiche del latte; inoltre, possono ripercorrere, giocando, tutto il percorso che fa il latte dalle stalle alla centrale, per capire cosa succede in ogni fase. Nell’apposita area gioco Mukki Art, i piccoli artisti potranno divertirsi con tanti disegni da colorare.

E, al momento della colazione o della merenda, con tutta la famiglia? Sosta al Mukki Bar, per provare il Mukkappuccino, realizzato in collaborazione con Jolly Caffè, degustare l’amatissima panna montata e tante altre delizie. Saranno a disposizione dei visitatori anche tutti i principali prodotti Mukki, compresa una valigetta a prezzo speciale con le ultime novità.

Per scoprire l’impegno ambientale e imparare giocando come riciclare le confezioni in cartone, fate un salto nell’area Tetra Pak® e, per l’impegno sociale, all’area della Fondazione Meyer.

Sarà inoltre possibile visitare lo stabilimento, per vedere come funziona una vera “Fabbrica del Latte”, un impianto di ultima generazione per mantenere buono e sicuro il nostro latte toscano, compreso un interessantissimo Museo del Latte, dove sono presenti oggetti rappresentativi della storia di Mukki dal secondo dopoguerra ad oggi.

Mukki Day: domenica 11 settembre, 9-13 e 15-19 – Firenze, Via dell’Olmatello 20