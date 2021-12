Il movimento Valle del Serchio Alternativa apprende con stupore quanto dichiarato dal presidente del Cipaf

Cipaf, qual è il problema?

Il movimento Valle del Serchio Alternativa apprende con stupore quanto dichiarato dal presidente del Cipaf

di Fornaci, Giuseppe Santi, riguardo alla manifestazione che abbiamo annunciato per domenica 19

dicembre contro l’aberrante escalation discriminatoria del governo e il ritorno alla dignità della persona e al

ripristino dei diritti costituzionali, in primis il diritto al lavoro.

Secondo Santi, la manifestazione del 19 dicembre non permetterebbe la “gestione dei probabili

assembramenti” e arrecherebbe danno allo “shopping natalizio”; ci fa inoltre sapere la contrarietà del

direttivo al corteo e che, bontà sua, se proprio volessimo esercitare questo diritto costituzionalmente

garantito potremmo farlo solo in forma di sit-in e in luoghi periferici come al piazzale della stazione o al

parcheggio di Via Geri di Gavinana; il tutto condito dalla solita pelosa affermazione secondo la quale

“manifestare è un diritto, ma senza ledere i diritti altrui”, frase che negli ultimi due anni è stata usata per

negare praticamente ogni diritto costituzionalmente riconosciuto a chi non la pensa come il mainstream.

Queste affermazioni ci stupiscono per diversi motivi.

In primo luogo, abbiamo sempre difeso il commercio e in generale le piccole e medie attività che sono state

devastate non dalla pandemia, come ingannevolmente si vuol dire, ma dalla errata gestione della stessa,

tramite lockdown tanto devastanti economicamente quanto inutili dal punto di vista sanitario, cosa ormai

dimostrata da innumerevoli pubblicazioni scientifiche che hanno confrontato la mortalità dei paesi che

hanno operato scelte diverse riguardo alle chiusure, non trovando sostanziali differenze: pare che in Svezia,

in Giappone, in Corea del Sud e in tanti altri paesi che non hanno mai conosciuto i lockdown o le zone

colorate, non ci siano state estinzioni di massa.

In secondo luogo, ci pare davvero irragionevole pensare che la manifestazione, per come è organizzata,

possa arrecare il benché minimo danno alle attività commerciali: sia il luogo di ritrovo (parcheggio accanto

Via Geri di Gavinana) che il luogo di arrivo (campo polivalente dietro la chiesa di Cristo Redentore), non

sono adiacenti alle attività commerciali; inoltre l’orario di ritrovo e partenza del corteo, alle 15, non è

certamente quello di punta dello shopping; naturalmente, come tutte le manifestazioni politiche e sociali

svoltesi a Fornaci da sempre, il corteo sfilerà sulla via principale senza arrecare alcun intralcio alle attività

presenti.

Ci pare dunque che si stia discutendo del nulla e non vediamo proprio come questo evento possa arrecare

danno al commercio paesano, anzi potrebbe semmai portare clienti nuovi per le attività; né capiamo come

possano temere alcunché i clienti dei negozi, dato che le nostre manifestazioni sono da sempre pacifiche e

senza alcun problema di ordine pubblico, come quelle già svoltesi a Castelnuovo e a Lucca, per le quali

abbiamo ricevuto sempre i complimenti anche dalle forze dell’ordine.

Respingiamo quindi decisamente ogni polemica pretestuosa da parte di chi vuol decidere chi può

manifestare e chi no e andiamo avanti per la nostra strada.