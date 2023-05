Il motore a scoppio nei suoi primi 170 anni.

Tante le iniziative in programma per domenica 4 giugno per festeggiare

l’importante anniversario della Fondazione Barsanti e Matteucci.

Lucca, 26 maggio 2023. Una mattinata di eventi, incontri ed esposizioni per celebrare i 170 anni del motore a scoppio. È quella organizzata per domenica 4 giugno dalla Fondazione Barsanti & Matteucci, con lo scopo di diffondere e valorizzare il lavoro di ricerca dei due scienziati lucchesi e ricordare la loro storica invenzione.

Ad aprire il palinsesto, sarà, dalle 9 alle 13, l’esposizione di auto d’epoca in piazza San Francesco, a cura del Club Balestrero Veicoli d’Epoca di Lucca. Uno spazio suggestivo dedicato ad appassionati, collezionisti e curiosi, interessati a quel mondo delle quattro ruote che conserva un fascino d’altri tempi. Contemporaneamente, nell’esclusivo Giardino degli Osservanti, si potrà ammirare anche l’esposizione di moto d’epoca a cura del Club Moto d’Epoca Fiorentino: un accurato allestimento che racconterà una storia di originalità, eleganza e stile.

Dalle 10 alle 13, le iniziative in programma proseguiranno in un’altra location d’eccezione. A fare da sfondo agli incontri sarà, infatti, la Cappella Guinigi in via della Quarquonia 1/A. Dopo un momento istituzionale in cui le autorità presenti rivolgeranno un saluto al pubblico in sala, si procederà con la premiazione del concorso indetto dalla Fondazione Barsanti & Matteucci, dal titolo “Un logo per i 170 anni del motore a scoppio” che, nei mesi scorsi, ha coinvolto gli studenti del Liceo Artistico Passaglia di Lucca nella realizzazione di un logo dedicato proprio a questo evento. L’elaborato vincitore, quello realizzato delle studentesse Mariia Aronova e Katia Karen Piacentini della classe IV A, è stato utilizzato per l’intero materiale pubblicitario e illustrativo relativo a tutte le manifestazioni correlate all’anniversario.

La mattinata proseguirà, ancora alla Cappella Guinigi, con uno speciale incontro dal titolo “Motori, auto e macchinismo nell’arte dei primi decenni del Novecento” a cura di Paolo Bolpagni, storico dell’arte e direttore della Fondazione Ragghianti. Un’occasione per approfondire, in maniera trasversale, la tematica del motore attraverso un inedito connubio con il panorama artistico e culturale del tempo.

A seguire, si terrà una tavola rotonda che avrà al centro “L’evoluzione dell’auto nella transizione energetica” e sarà coordinata da Luca Sangiorgio, direttore di Aci Lucca. Interverranno Paolo Di Marco dell’Università di Pisa, Giovanni Ferrara e Adriano Milazzo dell’Università di Firenze. Un momento di grande rilievo per comprendere a fondo i cambiamenti che ci attendono.

L’intero programma si svolgerà con il contributo del Comune di Lucca e della Scuola Alti Studi IMT; in collaborazione con Club Balestrero di Lucca e CMEF di Firenze e con il patrocinio di Automobile Club Lucca e ASI.

Tutte le iniziative saranno a ingresso gratuito.

Per informazioni www.barsantiematteucci.it

